Durante una entrevista, Cathy Sáenz contó que ya cumplió ocho meses de relación con su pareja. Además, dejó en claro que en sus planes no está casarse y tener hijos.

“Súper enamorada, feliz, contenta, me encanta que sea menor que yo (...) tiene 32, creo que el ‘colágeno’ es hasta los 25. Más bien me están absorbiendo ahora a mí, pero contenta”, contó Cathy Sáenz para Trome.

Luego continuó con: “estamos juntos hace ocho meses. Ahorita estamos felices, esperemos que pronto ya podamos mudarnos, soy una mujer grande, no estoy para estar yendo a una casa y a otra”.

Cathy Sáenz no tiene planes de contraer matrimonio

La productora de TV dejó en claro que en sus planes de vida no está el tener hijos y mucho menos contraer matrimonio con su actual pareja.

“Yo no me quiero casar y tampoco quiero tener hijos. Él tampoco quiere casarse y tampoco quiere tener hijos. Estamos viviendo, disfrutándonos, haciendo el amor, amándonos, es la parte más bonita. Estoy contenta”, contó.

Cathy Sáenz sobre la maternidad: “a los 40 años decidí que no quería tener hijos”

Cathy Sáenz se presentó en el canal de YouTube de Christopher Gianotti, donde contó cómo inició su carrera en la TV. Además, reflexionó sobre la maternidad, pues reveló que a los 40 años decidió no ser madre.

Cabe mencionar que Sáenz contó que, a los 33 años, iba a ser madre, pero perdió a su bebé por un aborto espontáneo, por lo que esa experiencia la hizo recapacitar en cuanto a la maternidad.

“Después de eso me dio un poco de pánico tener hijos, porque me di cuenta en este proceso a qué mundo iba a venir, como estaba la generación actual. Fue así que a mis 37, 38, 39 y a los 40 años decidí que no quería tener”, contó Cathy Sáenz.

Luego continuó con: “yo no me veo ahí, aparte en este proceso de perdida y recuperación, también evalúe mucho tener un hijo. Vivo sola, tendré que tenerlo sola, quien me va a ayudar, que se viene, que hay en el mundo”.

Cathy Sáenz afirmó que su decisión sobre no ser mamá, no la hizo sentir mal y que, en la actualidad, se siente “maravillosa”.

“Muchos me dicen que no sé cómo cambia la vida, ser mamá, y seguro que sí, pero mi vida va por otra ruta que también es maravillosa. Además, aprendí a ya no sentirme culpable de no querer ser mamá”, contó.

Te puede interesar