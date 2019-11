Cathy Saenz sobre racismo en los realities: “Todo es un tema de carisma, si funcionas o no en la TV”

El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra aseguró haber sido víctima de discriminación racial de parte de un programa realityque no lo aceptó en sus filas.

Tras ser separado de “Combate”, el deportista dijo que “tocó la puerta de otro canal”; sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Zegarra señaló que, según sus investigaciones, en dicho programa solo aceptaban gente “blanca y bonita”.

CATHY SAENZ DESMIENTE ACUSACIÓN

Hoy en Mujeres al Mando, Cathy Saenz comentó que ella trabajó en Combate como en Esto es Guerra y negó que en esos dos realities exista racismo.

“Bueno, nosotros lo tuvimos en Combate hasta el último día que cerró (el reality), además que es uno de los históricos. Yo no creo mucho en el tema del racismo en los realities. Yo he sido productora de Esto es Guerra y Combate (…) entonces, no creo mucho, ya no”, comentó Saenz.

Luego continuó con: “Lo que pasa con Pantera es que, directamente, cuando termina Combate, quedan 28 chicos fuera de la tele y en la producción de Esto es Guerra tienen que escoger y son 16 puesto (..) no es que seas de color oscuro y porque el otro es blanquito, no, todo eso es por un tema de carisma y quienes funcionan en la televisión”.