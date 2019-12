La conductora de televisión Cathy Sáenz fue la afortunada en quedarse con el bouquet de la recién casada Ana Siucho, quien contrajo matrimonio con el futbolista de la selección peruana Edison Flores.

La popular ‘Mamacha’ ingresó al auto en donde estaba Siucho, quien tuvo un gesto de sorpresa, para entrevistarla sobre lo que sintió al estar en el altar.

La conductora de televisión le dijo que su bouquet de orquídeas era increíble y la recién casada le dijo que era para ella porque le había prometido. Esto generó emoción en Cathy Sáenz.

“Esto va a ser para ti, yo lo prometí”, expresó Ana Siucho, desatando algunas carcajadas en plena transmisión en vivo de Latina.

“Lo voy a tocar, nada más, para que me des la suerte. Así sí me caso, tú dijiste ‘se lo voy a dar a Cathy Sáenz’, así que me lo voy a llevar después. Igual te lo dejo o me lo puedo llevar”, respondió Sáenz.

Siucho reafirmó que le iba a regalar y la presentadora de TV se mostró muy agradecida porque se iba a llevar un elemento muy valioso en la boda.





Cathy Sáenz se quedó con el bouquet de Ana Siucho