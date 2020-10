Cecilia Barraza siempre le hace caso a sus “corazonadas”, y el año pasado, una de ellas la llevó a adelantar su retiro de los escenarios, a dos años de cumplir los 50 de carrera. Esa despedida se convirtió en un espectáculo que llenó el Gran Teatro Nacional bajo el nombre de “Quisiera ser como el tiempo”, concierto de lujo que este 31 de octubre se sube a la plataforma Joinnus para que lo disfruten quienes se lo perdieron.

“No quise esperar a las Bodas de Oro porque me sentía cansada, dije: ‘ya me quiero retirar’, y así lo hice. Hubiera o no la pandemia, yo quería descansar, al margen de este terror que estamos pasando y que nadie imaginó. ¿Qué hubiera sido si celebraba los 50 en pleno Bicentenario con esta pandemia?, estaría sabe Dios dónde. Todo es tan incierto, por eso, tengo guardado ahí mi dinerito”, nos dice la cantante.

Y hablando de dinero, en esta crisis, se puso de moda la frase “guardar pan para mayo”. ¿Cómo te fue a ti?

Siempre he pensado que el ser previsor para un futuro es algo muy personal. Cada quién piensa de manera muy particular, yo cuando era muchacha me compraba esto, el otro, pero cuando empecé a entrar a los 30, dije: ‘no Barraza, si ganas un dinero tienes que invertirlo’. Y así lo hice, me compraba a plazos un departamento chiquito, luego vendía ese y compraba algo mejor, para así, como de menos a más poder tener luego algo mío. Ahora estoy viviendo en un sitio que es como para mí, 51 metros cuadrados con su balcón, donde salgo cuando quiero respirar aire, y cuando me provoca, bailó mi salsa.

¿Te parece que en esta pandemia hubo cero presunción y más solidaridad?

He visto solidaridad en mucha gente, y de quien menos se piensa, pero también frivolidad. Yo tengo solo 3 pares de zapatos, buzos y las pantuflas con las que me levanto. Pienso que la gente en cualquier momento puede ser frívola, es parte del ser humano, pero eso de presumir en estos tiempos yo no lo haría nunca, no me parece. No es acertado estar sacando que tienen la Louis Vuitton, los relojes finos y cosas materiales.

¿De mal gusto no?

En estos momentos me parece que es como una cachetada a la gente que ha perdido su trabajo, que no tiene ingresos, a la gente que está en los cerros y que no tiene que comer. Una cosa es entretener a la gente en las redes contando un chiste, interpretando una canción, pero no mostrando tu ropa o tus carteras carísimas, eso es lo que yo pienso

¿Después que pase la pandemia retomarás tu gira de despedida?

No creo que la gente esté en condiciones para la convocatoria, además ya he cerrado un ciclo.

¿Ya no te ves sobre un escenario?

Me da temor, siento que la voz no me va a salir igual, no sé por qué. He agarrado un pánico escénico.

Cecilia no exageres, aún tienes mucho por dar a tu público...

Quizá lo que te digo sea consecuencia de lo que nos está pasando. Pero lo que sí prometo, cuando esté mejor, más producida, convocar a un guitarrista y un cajonero para desde mi casa, transmitir por las redes y cantar tres temas, Será un regalo para quienes me quieren tanto y me emociona.

Mientras eso sucede, no hay que perderse tu concierto de despedida “Quisiera ser como el tiempo” por las plataformas...

Hay mucha gente que se quedó sin verlo porque las entradas del concierto se vendieron una semana antes. Podrán apreciar, a través de mi repertorio, los 48 años de mi carrera artística; y, a los invitados especiales que tuve, como Regina Alcóver, los compositores José Escajadillo y don Pepe Villalobos. Y Pamela Abanto, una joven con muy buena voz e interpretación. No se lo pueden perder.

Cecilia Barraza

Inició su carrera en el canto al lado de Chabuca Granda. Además de su faceta musical, condujo los programas “Mediodía criollo”, “Lo nuestro con Cecilia Barraza”, “Corazón Peruano” y “Cántame tu vida”.