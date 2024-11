El regreso de La Uchulú al programa El Reventonazo estuvo cargado de emoción, especialmente cuando un video sobre su trayectoria la conmovió hasta las lágrimas, llevándola a agradecer públicamente el apoyo incondicional de su madre, pese a sus diferencias.

“Gracias, mamá, porque no me has dejado,” expresó entre lágrimas.

A través de la pantalla, la madre de La Uchulú también envió un mensaje de aliento a otros padres, instándolos a respetar y amar a sus hijos tal como son. Además, expresó su deseo de que La Uchulú siga alcanzando sus metas y superándose cada día.

La Uchulú pronto se someterá a más intervenciones para completar su transformación física. “Aunque aún no puedo caminar muy bien, estoy muy contenta con todo lo que he logrado, cómo me siento y cómo me veo”, comentó. Añadió que su madre siempre la ha apoyado y que, para asegurar el éxito de la operación, seguirá todas las indicaciones de sus médicos.

