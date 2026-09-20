Treinta años después de su lanzamiento original, Póntelo en la Lengua, uno de los álbumes más vendidos en la historia del rock peruano, llega por primera vez al formato vinilo en una edición especial de colección que conmemora el aniversario de una de las producciones más influyentes de la música peruana.

Publicado en 1996, Póntelo en la Lengua, segundo álbum solista de Pedro Suárez-Vértiz representa un punto de inflexión para la música peruana. Con más de 40 mil copias vendidas, este disco marcó un hito extraordinario, en una época marcada por la expansión de la piratería física. Canciones como Los Globos del Cielo, Me Estoy Enamorando, Te Siento de Solo Pensar y Mi Auto Era una Rana dominaron la programación radial del país y consolidaron a Pedro Suárez-Vértiz como una de las figuras más importantes y populares de la música peruana.

La influencia de Póntelo en la Lengua trascendió las fronteras del Perú y encontró eco en toda la región. Los Globos del Cielo, uno de los temas más representativos del álbum, fue incluido por Billboard entre las 25 obras maestras atemporales del rock en español, un reconocimiento que reafirma el valor artístico de una obra cuya vigencia se mantiene intacta.

Treinta años después de su publicación, Póntelo en la Lengua continúa siendo un referente indispensable del rock peruano.

Como parte de la celebración por los 30 años de Póntelo en la Lengua, las 14 canciones del álbum contarán con visualizers oficiales que se estrenarán de manera progresiva. En homenaje al público que convirtió este disco en un clásico, fueron los propios seguidores quienes eligieron el orden de lanzamiento de cada una de las piezas audiovisuales. La iniciativa busca revisitar la historia de un álbum que acompañó a toda una generación de peruanos y ofrecer una nueva forma de descubrir y redescubrir canciones que permanecen vigentes en la memoria colectiva del país.

La llegada de Póntelo en la Lengua al vinilo representa un nuevo capítulo para una de las producciones más importantes de la discografía peruana. Por primera vez, el álbum estará disponible en este formato a través de una edición limitada de 500 unidades, convirtiéndose además en el primer lanzamiento en vinilo de la carrera solista de Pedro Suárez-Vértiz. Concebida como una pieza de colección, la edición permite reencontrarse con una obra que dejó una huella profunda en la identidad musical del Perú.