El actor nacional César Ritter, quien se encuentra en medio de la promoción de su nueva película “Busco Novia”, aseguró que le gustaría volver a formar parte de la serie “Al fondo hay sitio” en un futuro no tan lejano.

En declaraciones para América Espectáculos, el actor señaló que mantiene una buena relación con los realizadores de la ficción, por lo que espera recibir el llamado para volver como ‘Manolo López’.

“Yo tengo muchas ganas de trabajar con ellos, tú sabes lo bien que nos llevamos. La gente que hace la serie son muy amigos míos, sé que en algún momento voy a volver. No sé cuando, pero tengo esa esperanza. Seguramente ahí voy a estar”, dijo Ritter.

“Hay dos cosas que se repiten , que siempre hago de periodista y de huérfano. No sé, me ven cara de huérfano. El primer personaje, ‘Lalo’, huérfano... Siempre he tenido esos personajes”, agregó el actor.

Por otro lado, el reconocido actor nacional también se refirió a su incursión en redes sociales y sus recientes videos publicados en TikTok.

“A la vejez viruela (se ríe). Hay que hacer de todo, estamos tratando de adecuarnos e increíblemente me estoy divirtiendo muchísimo”, reconoció.

