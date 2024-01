César Ritter elogia a Korina Rivadeneira: Tiene mucho talento, grabé escenas fuertes con ella.

César Ritter está agradecido por el respaldo del público a la novela ‘Súper Ada’, además, destacó el trabajo de Korina Rivadeneira en la nueva producción de América TV.

“Me estoy divirtiendo mucho siendo parte de la novela, pues hay un elenco de primera. Con algunos no había tenido la oportunidad de trabajar, como Mateo Garrido, y hemos hecho una buena química, es un locazo, un vacilón. Así como con Korina (Rivadeneira), con quien he hecho algunas escenas fuertes y está muy bien, estoy realmente sorprendido de lo que está dando, tiene mucho talento ”, aseguró Ritter.

Por otro lado, el actor no descarta volver a ‘Al fondo hay sitio’, pues considera que sería como regresar a su casa.

“Sería lindo que pudiese volver en algún momento, pero eso no depende de mí, sino de la historia, de que haya la oportunidad de regresar. A mí me convocaron cuando estaban por volver, pero yo tenía cosas que hacer y no llegamos a trabajar juntos, a mí me encantaría regresar, siempre me he sentido como en casa, pero ya veremos si eso puede darse”, añadió el recordado actor de ‘1000 Oficios’.

Te puede interesar