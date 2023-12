César Ritter tuvo una entrevista íntima con ‘Estás en Todas’ y confesó que es la primera vez que recibe a un medio a su domicilio.

La reportera del programa matutino le preguntó a Ritter sobre alguna anécdota durante las grabaciones de la recordada serie ‘Así es la vida’.

Por ello, César Ritter contó una experiencia que tuvo con Efraín Aguilar. “Ojalá que no sea muy infidente. Yo estaba con Efraín, mi viejo, estábamos grabando y bien contentos en Arequipa, nos habían recibido muy bien”, relató.

“ Estábamos chupando ahí, tomando unas chelitas y luego otras y luego otras. Yo estaba en una bomba, entonces yo decía ‘si nos estamos acostando a esta hora, imposible que mañana la citación siga siendo a las 6 de la mañana’ ”, añadió.

Sin embargo, el artista se sorprendió cuando lo levantaron a las 5 de la mañana para grabar. “ A las cinco me tocaron la puerta para grabar, Efraín no iba ir. Me hicieron correr por todo Arequipa, casi me muero yo estaba resaqueado pero después se me fue todo ”, concluyó.