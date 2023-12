Karen Schwarz y Ezio Oliva publican video tras rumores de crisis: Se dice que ya no estamos.

Ezio Oliva y Karen Schwarz estuvieron en el ojo público luego de que surgieran rumores de una posible infidelidad del cantante. Sin embargo, los esposos han decidio aclarar la situación y negaron dichas especulaciones.

El intérprete de ‘Siempre has sido tú’ dejó en claro días atrás que no existe ningún engaño hacia la madre de sus hijos y aclaró que su relación está más sólida que nunca.

Ambos influencers compartieron un video en sus redes sociales donde se la aprecia a la exmodelo maquillando a su esposo antes de una presentación y en la descripción aclararon la situación actual de su matrimonio.

“ Se dice que estamos, se dice que ya no y hasta se dijo que estamos pasando por una crisis por infidelidad (NO CREAN todo lo que leen) ya que la gran verdad es que siempre habrán buenos y malos momentos pero si me preguntan cómo verdaderamente estamos hoy. ASÍ: trabajando, soñando y construyendo juntos por nuestra familia ”, se lee en la publicación.