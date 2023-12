Dorita Orbegoso opina sobre caótica relación de Samahara Lobatón y Youna: Ella quiere hacerle daño.

Dorita Orbegoso criticó la mala relación de Samahara Lobatón y Youna. La modelo considera que la influencer quiere hacerle daño al padre de su hija, sin darse cuenta que la pequeña es la más perjudicada.

“Hay una competencia, no lo veo tanto de él porque él está haciendo su vida, él netamente habla de la pequeña no de la pareja de ella. Acá yo veo una competencia y un resentimiento que tiene ella hacia él, te voy a hacer pagar por no cumplir como papá, de repente él le terminó a ella y ella se tuvo que regresar. Acá hay ganas de querer hacerle daño a él, sin darse que la pequeña sale dañada. Samahara está cometiendo demasiados errores ”, manifestó.

Por otro lado, Dorita no le ve futuro a la relación de Samahara y Bryan, pues ambos son inmaduros.

“ No les veo futuro porque ella necesita una persona que le dé respaldo, alguien maduro, la oriente, que la apoye y ayude de salir de este círculo de pleitos y discusiones. Creo que sí terminarían, no lo veo a Bryan comprometido con asumir ”, concluyó.

Dorita critica a Samahara Lobatón