Dorita Orbegoso se mostró bastante indignada con el Poder Judicial, debido a que le quitaron las medidas de protección tras las denuncia que le realizó a su expareja, Pablo Donayre, por maltrato psicológico.

En ese sentido, la exvedette señaló que el padre de su hijo no cumple económicamente con el menor, motivo por el que le han impedido la salida del país.

“Sigue haciendo lo que le da la gana, deposita cuando quiere. Él deposita un mes y no deposita tres, entonces, no puedo hacer el juicio de devengados. A él le han puesto impedimento de salida del país porque no está cubriendo con la manutención”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Dorita también comentó, que no solo le habrían quitado las medidas de protección, sino que ahora se las habrían otorgado a su expareja por presuntamente “haber sido maltratado” por ella.

“Me han quitado las medidas de protección y se las han dado a él (...) Me dejaron como loca y que le hago problemas cada vez que viene a ver a mi hijo. Me parece ilógico porque la que pasó por el médico legista por maltrato psicológico he sido yo, sin embargo, él presenta sus resultados de manera particular. No entiendo por qué el Poder Judicial acepta que presente pruebas de una clínica particular”, expresó bastante molesta para Trome.

TE PUEDE INTERESAR