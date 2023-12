Deyvis Orosco se defiende de las críticas de Magaly Medina: “Soy un cholo power”

Deyvis Orosco decidió salir al frente luego de las críticas que viene recibiendo por parte de Magaly Medina debido a la serie que realizará Michelle Alexander sobre su vida.

“Es gente que no conoce, no los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años, lo que nadie sabe es lo que uno ha vivido y cuando vean lo que se ha preparado seguramente se van a sorprender por más cosas”, expresó el cantante a Trome.

En cuanto a las burlas de Magaly Medina por las diferencias físicas que tiene con el actor que lo interpretará, Deyvis afirmó estar orgulloso de ser peruano.

“ Yo no tengo nada qué decir, estoy orgulloso de ser peruano, soy un cholo power ”, sostuvo.

“ Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca, yo he estado alejado en los últimos años porque estaba más metido en el tema empresarial, pero ahora que decidí volver, queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti ”, añadió el popular ‘Bombomcito’.