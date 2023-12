Jessica Newton sobre boda de Cassandra y Deyvis: “Sin canje ni préstamos para impresionar a nadie”

Jessica Newton aclaró que la boda de su hija Cassandra Sánchez De Lamadrid con Deyvis Orosco no será por canje y realizarán una ceremonia sencilla “donde lo más importante es el amor”.

“ Los chicos se casarán por civil en el hotel Belmont porque tiene un significado especial para nosotros como familia, sin canje ni préstamos bancarios para impresionar a nadie. Será una ceremonia sencilla donde lo más importante es el amor ”, expresó la directora del Miss Perú a Trome.

Cabe recordar que, Magaly Medina indicó que la boda sería el próximo 21 de diciembre en un hotel, “donde la Newton hace sus eventos del Miss Perú, hizo el baby shower, el bautizo, o sea, el jugoso canje”.

Jessica Newton decepcionada por actitudes de Magaly contra su familia: “Pensé que nunca pasaría eso”

Jessica Newton no se quedó callada y dejó entrever que se arrepiente de haber mantenido una amistad con Magaly Medina, pues asegura que es una persona “tóxica que solo busca hacerle daño a su familia”.

En ese sentido, la organizadora del Miss Perú lamentó que la conductora de TV siga criticando a su hija Cassandra y a su yerno, Deyvis Orosco. “Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Jessica no pudo evitar mostrar su decepción con las actitudes de Magaly Medina. Sin embargo, no dudó en dejarle un consejito.

“Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa. Ni me acuerdo de ella. Que suelte el pasado y se enfoque en su hijo, su familia, su matrimonio”, expresó para Trome.