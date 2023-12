Ely Yutronic es una mujer que no le teme a los retos y menos, a emprender caminos que le propongan crecer profesionalmente. Tras cuatro años y siete meses, primero como reportera, y luego como conductora de “24 Horas mediodía” y “24 Horas Sábado” en Panamericana, decidió aceptar una tentadora oferta de ATV para estar al frente de su noticiero estelar, que hoy considera una oportunidad de seguir desarrollando un oficio que es parte de su vida. “Cuando me convocaron para ATV lo tomé con mucha emoción. Me sentí muy halagada de que hayan pensado en mí y que me hayan visto como una profesional para conducir un noticiero que tiene tanta audiencia. Halagada, creo que es el término que merece esta convocatoria”, dice la comunicadora.

Aceptaste un reto para el que se tiene que estar a la altura...

Por supuesto, pero también considero que esta oportunidad ha sido tras un camino de esfuerzo, de reportear, de ir pasando diferentes etapas en términos profesionales y que hoy ya se ve coronado con esta gran oportunidad laboral.

Tu carrera es de un recorrido muy interesante en la profesión. Yo creo que todo ese camino, ese trayecto que hice, las oportunidades que tuve de reportear, me ha ayudado mucho a entender la realidad del país. Ha sido importantísimo en mi carrera para conectar con lo que narramos, y no solamente ser una lectora de noticias, sino lo que apostamos es a contar historias. Creo que el periodismo de hoy es más empático, es más cercano.

Los periodistas de hoy tienen que desmarcarse de muchos opinólogos en redes que solo desinforman. Yo siempre pienso eso de, zapatero a tus zapatos. Los periodistas estudiamos nuestra carrera, verificamos la información, las fuentes y datos, tenemos una responsabilidad, no podemos decir cualquier cosa. En ATV hay un equipo profesional muy bueno, y a mí como periodista me gusta ver la pauta, qué contenidos tenemos, sugerir cosas, hacer propuestas.

Afirmas que tu labor de reportera te ha ayudado a tu trabajo en la conducción.

El desarrollo periodístico de reportear, de conocer la realidad, las necesidades de los vecinos, la inseguridad, de cubrir noticias policiales, eso es parte de mi formación. Me tocó aprender el estilo de narrar frente a la cámara, tú sabes que el periodismo en el Perú es muy descriptivo, son muchos datos, elementos, tomé muchas clases de locución para poder darle el énfasis, el estilo a la hora de contar la historia.

No puedes negar que aquí has tenido un escenario muy rico para desarrollarte. Por supuesto, en una entrevista que di hace poco, yo dije, Perú es una máquina de hacer noticias, de generar titulares porque siempre hay algo con la coyuntura política, económica, social, es muy rico para el ejercicio de cualquier periodista porque hay muchas noticias, todo es muy ágil, todo es muy rápido.

Chilena de nacimiento, la periodista radica hace cuatro años en nuestro país.

Muchos al verte piensan que eres venezolana o colombiana, pero no imaginan que eres chilena.

Hace doce años que me fui de Chile, me fui a estudiar a España, a Madrid, allí estudié periodismo, y luego por motivos de trabajo estuve cinco años en Colombia, y ahora voy a cumplir cinco años aquí en Perú.

¿Y cómo es que llegas al Perú? Por una opción profesional que tuvo mi pareja de aquel entonces, a él lo destinaron aquí, cuando yo ya estaba bien ubicada profesionalmente en Colombia. Cuando hablé de venir a trabajar a Perú , yo dije: no quiero ir a Perú porque no quieren a los chilenos, eso era lo que yo pensaba. Pero, realmente nunca me he sentido discriminada, todo lo contrario, me han tratado con cariño.

¿Cómo te recibieron en tu nueva casa ATV?

Muy bien, a muchos de mis compañeros ya los conocía de mis coberturas reporteando como periodista, todos muy amables, es un equipo de periodistas jóvenes, donde las propuestas que he dicho las han aceptado muy bien, Me permiten dar ideas sobre contenidos y otras cosas, y la verdad que me he sentido muy apreciada.

Ya no te quieres ir...

Mi idea es quedarme aquí, amo al Perú, siempre lo digo, es de los lugares donde me he sentido más querida. Perú es un país con un potencial enorme, y me siento bendecida de que me den la oportunidad, quisiera hacer mi vida aquí.