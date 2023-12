Jefferson Farfán revela que rescató a perrito perdido: “Lo tenemos en casa, está esperando a sus dueños”

Jefferson Farfán demostró su noble corazón tras revelar que rescató un perrito perdido en la vía pública. En su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió una publicación sobre la mascota.

Como se recuerda, la ‘Foquita’ estuvo en el ojo público en las últimas semanas por el juicio mediático que tiene con Magaly Medina. Sin embargo, decidió evidenciar en esta oportunidad que es un amante de los animales.

En redes sociales, Farfán compartió una fotografía del perrito perdido e indicó donde encontró al animal extraviado: “ Encontramos este perrito caminando por la Agraria de la Molina. Quien lo reconozca comunicarse al número de WhatsApp: 931725909. Lo tenemos en casa, está esperando por sus dueños ”, escribió el exdeportista.

Magaly reta a Jefferson Farfán a sacar más pantallazos: “Como no hace nada, tiene tiempo”

Magaly Medina le dijo de todo a Jefferson Farfán luego que este hizo público unos pantallazos con un supuesto productor de TV y dio a entender que, presuntamente, la ‘Urraca’ intentó hacer las paces con él.

La conductora se refirió a unas stories de Farfán en IG, donde se aprecian pantallazos de conversaciones para un presunto acuerdo. Esto en el marco de la batalla legal en que se encuentran ambos personajes.

“Como no juega y como no hace nada, de repente no tiene más que tiempo para sugerir cosas (...) Saquen sus conclusiones (...) por poco no te contesto, saca todo lo que quieras”, señaló la popular ‘Urraca’ en su programa.

“No sé por qué pone un emoji como tapando la boca. La prensa lo ha tomado de la manera como que un productor vinculado a mi programa”, agregó Medina.

