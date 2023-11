Magaly Medina le dijo de todo a Jefferson Farfán luego que este hizo público unos pantallazos con un supuesto productor de TV y dio a entender que, presuntamente, la ‘Urraca’ intentó hacer las paces con él.

La conductora se refirió a unas stories de Farfán en IG, donde se aprecian pantallazos de conversaciones para un presunto acuerdo. Esto en el marco de la batalla legal en que se encuentran ambos personajes.

“Como no juega y como no hace nada, de repente no tiene más que tiempo para sugerir cosas (...) Saquen sus conclusiones (...) por poco no te contesto, saca todo lo que quieras”, señaló la popular ‘Urraca’ en su programa.

“No sé por qué pone un emoji como tapando la boca. La prensa lo ha tomado de la manera como que un productor vinculado a mi programa”, agregó Medina.