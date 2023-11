Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no esconden su amor y hace unos días confirmaron oficialmente su romance “exclusivo” durante la emisión del reality argentino ‘Bailando 2023′.

Debido a esta confesión entre el argentino y la modelo peruana, América Hoy invitó a Laura Spoya para que les defina qué es un “saliente exclusivo”.

“Es una relación moderna (...) es aquel que no tiene permitido dar like, fueguitos, corazones (...) no puedes coquetear”, contó la modelo.

¿Qué es la exclusividad?

La etiqueta de “exclusividad” suele servir como prueba para las relaciones, ya que las personas quieren subir un nivel de compromiso más profundo.

“La exclusividad es un periodo de prueba en el que tú y tu pareja podéis comprobar y determinar si podéis gestionar y disfrutar de esta progresión en vuestra relación”, dice Sabrina Romanoff, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Yeshiva de Nueva York.

Marcelo Tinelli sobre su relación sentimental con Milett Figueroa: “yo di el primer paso” (VIDEO)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hicieron oficial su relación con un apasionado beso durante el programa Bailando 2023. El conductor argentino reveló que fue él quien dio el primer paso en su relación con la peruana.

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, manifestó.

Marcelo Tinelli destacó que la sonrisa de Milett Figueroa le deslumbró y que, además, encuentra encantador el acento peruano de la presentadora.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, sostuvo.

