Marcelo Tinelli habló en una entrevista sobre el beso que le dio a Milett Figueroa en el detrás de cámaras de ‘Bailando 2023′. Asimismo, no cerró la posibilidad de tener más hijos.

“ No cierro la posibidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy; pero no cierro la posibilidad ”, expresó el conductor argentino.

Por otro lado, sobre el beso con la modelo confesó que fue sorprendido tras la coreografía de la peruana. “ Quedé como en medio o fuera del lugar... justo estaba (ella) ahí afuera de cámaras y le di un beso ”, afirmó.

En esa línea, Tinelli sostuvo que no es de guardar sus relaciones en privado, pues sus parejas han estados ligadas a la farándula argentina. “Me parece que guardarlo, en un momento hasta que me siento cómodo”, agregó.