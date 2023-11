Janet Barboza cree que relación de Flavia y Austin solo fue para facturar: “Un romance de redes”

Janet Barboza opinó en ‘América Hoy’ sobre la ruptura de Flavia Laos y Austin Palao. La popular ‘Rulitos’ afirmó que era evidente que su romance tenía fecha de caducidad, pues la modelo seguía enamorada de Patricio Parodi.

“ Ese era un romance para facturar. No olvidemos que en el mes de junio que Flavia declara que no se vieron las caras estando en Lima. ¿Se acuerdan cuando Austin recibe el premio? No agradeció a Flavia ”, expresó Barboza.

En ese sentido, la conductora de TV indicó que la influencer estaría buscando volver con el ‘Pato’ ya que Luciana Fuster vivirá un año en Tailandia para cumplir su agenda como Miss Grand International.

“ Es un romance de redes y que ha sido para facturar. Flavia estuvo dolida porque se separó del ‘Pato’ Parodi. Ambos han facturado mucho, era obvio que tenía fecha de caducidad. Me parece raro, hace meses que no están, recién anuncian esta ruptura cuando el pato está solo ”, añadió.

Ruptura de Flavia Laos y Austin Palao