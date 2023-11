Dayanita estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde antes de ser presentada por Ethel Pozo, no esperó que Janet Barboza aprovechara el momento para criticarla por su incursión en una conocida plataforma para adultos.

En ese sentido, la exintegrante de ‘JB en ATV’ muestra sugerentes videos y fotografías a cambio de dinero, cuando meses antes era parte del circo y otros eventos familiares.

“La Dayanita anda haciendo contenido para adultos, después de trabajar en circos donde va la familia. Ahora resulta que vende su voluptuosidad en redes sociales”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la actriz cómica no se quedó callada y respondió que, si se dedica hoy en día a eso, se debe a que necesita generar dinero para pagar sus cuentas y otros gastos.

“Mira, no me parece justo que la señora Janet venga a hablar de mí. Acá las cosas son claras, todo suma. ¿Con que voy a pagar mi luz, mi agua? Todos tenemos gastos. Yo me estoy mostrando sensual, no estoy haciendo nada malo”, expresó indignada.

TE PUEDE INTERESAR