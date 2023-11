Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sorprendieron a varios luego de confirmar que están saliendo oficialmente. Ambos se dieron un beso detrás de cámaras del programa ‘Bailando 2023′, esto ha generado más de una polémica y más por la diferencia de 32 años de edad entre los dos.

Como se sabe, la modelo tiene 31 años, mientras que el conductor argentino tiene 63, sin embargo, la exchica reality decidió defender su romance y admite que está viviendo un momento muy especial.

“ La diferencia de edad, hoy en día, no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Yo a veces ni siquiera me siento de mi edad, a veces me siento una niña, adulta, adolescente. Creo que el ser humano no se define por la edad ”, expresó Milett en un inicio en el programa ‘Amor y Fuego’.

“ Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número, la verdad que estoy viviendo un momento muy bonito, tampoco lo quiero ventilar tanto, pero es un momento lindo ”, respondió Milett tras las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Luego, la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ aseguró que cuando disfrutas un buen momento con una persona, lo que menos le importa es su edad, pues considera que es “muy retrógrada”.

“No estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene, es como me olvido de todo. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número ni nada eso, eso ya es muy retrógrada , no tiene nada que ver la edad, menos o mucho, no debería importar”, concluyó.

