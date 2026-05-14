Las ventas digitales de los emprendedores que participaron en campañas cyber crecieron en un 60 %, informó el viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce), Juan Requejo Alemán.

El funcionario destacó que estas iniciativas comerciales vienen consolidándose como una plataforma importante para impulsar el desarrollo y posicionamiento de pequeños negocios en el entorno digital.

“Estas campañas son cada vez más importantes”, afirmó.

Produce impulsa capacitación digital para emprendedores

Desde el Viceministerio de Mype e Industria se vienen desarrollando programas de entrenamiento digital dirigidos a micro y pequeñas empresas (Mypes).

Según explicó Requejo Alemán, las capacitaciones incluyen el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creación de marcas, estrategias de marketing y posicionamiento comercial.

Además, Produce articula alianzas para facilitar la participación de emprendedores en campañas cyber de venta masiva.

“Tenemos tres al año y acompañamos a las Mypes a participar a través de los cyber”, señaló el viceministro.

Exportaciones de las Mypes también crecieron

El Ministerio de la Producción informó además que las exportaciones de las Mypes registraron un crecimiento de 9 % en comparación con el año anterior.

A este resultado se suma el desempeño positivo obtenido durante campañas comerciales vinculadas al inicio del año escolar y al Día de la Madre.

Según el reporte oficial, dichas campañas alcanzaron un incremento de 15 % en ventas.

Campañas cyber ganan espacio en el comercio digital

Las campañas cyber se han convertido en una de las principales vitrinas comerciales para pequeños negocios que buscan ampliar su alcance mediante plataformas digitales.

Especialistas señalan que el crecimiento del comercio electrónico y el uso de herramientas digitales han permitido que más emprendedores accedan a nuevos consumidores y fortalezcan sus ventas.

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