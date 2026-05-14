Con el propósito de acercar oportunidades de empleo formal a la población del distrito de Majes-El Pedregal y zonas cercanas de la provincia de Caylloma, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa desarrollará este viernes 15 de mayo la feria laboral denominada “Atrapa tu Chamba”, donde se ofertarán aproximadamente 200 puestos de trabajo en diferentes especialidades.

La actividad se realizará en la plaza El Pionero, ubicada frente a la municipalidad distrital de El Pedregal, en el horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. La jornada está dirigida tanto a jóvenes como a adultos que se encuentren en búsqueda de empleo o deseen acceder a nuevas oportunidades laborales.

Durante la feria participarán diversas empresas privadas de distintos sectores económicos, entre ellas Prosegur, Estilos, Caja Ica, Mapfre, Liderman, Caja Arequipa y Tiendas Mass, además de otras compañías vinculadas a servicios, comercio, seguridad y minería.

Según la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, este tipo de actividades busca facilitar el acceso al empleo formal y acercar a las empresas con personas que requieren una oportunidad laboral.

Además de la postulación directa a las vacantes disponibles, los asistentes recibirán orientación para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, como recomendaciones para la elaboración del currículum vitae y procesos de selección de personal.

Se recomienda a los postulantes acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y varias copias de su currículum actualizado, a fin de agilizar su participación en las entrevistas y convocatorias que se desarrollarán durante la feria.