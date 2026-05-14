A.B.I.S. fue condenado a cadena perpetua al ser cómplice primario del delito de violación sexual de menor de edad, en un caso ocurrido en agosto de 2020 en el sector de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná.

Según el Ministerio Público, el sentenciado aprovechó el entorno familiar para someter a la víctima mediante amenazas y violencia, afectando gravemente su integridad y libre desarrollo. El caso fue denunciado tras conocerse la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor.

La tesis fiscal fue sustentada en juicio oral por el fiscal adjunto provincial Tomás Ala Gordillo, quien presentó como pruebas clave la declaración de la menor mediante la técnica de entrevista única en Cámara Gesell, el Protocolo de Pericia Psicológica que evidenció la afectación emocional y trauma sufrido, el Certificado Médico Legal y diversas declaraciones testimoniales. Estos elementos fueron determinantes para que el órgano jurisdiccional imponga la máxima condena.

Además de la cadena perpetua, la sentencia incluye una reparación civil de S/5 000 a favor de la menor y la inhabilitación definitiva del sentenciado conforme al artículo 36 del Código Penal y su registro en el sistema correspondiente.

Cabe mencionar que el presunto autor material de la violación sexual y la madre de la víctima se encuentran actualmente como no habidos, motivo por el cual el órgano jurisdiccional los declaró reos contumaces, disponiéndose su ubicación y captura conforme a ley para continuar con el proceso penal correspondiente.