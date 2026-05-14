La Cámara de Comercio de la Provincia de Islay y la institución U-MANOS presentarán el proyecto “Hogares de Refugio Temporal Ecoamigable, Multiterritorio y Zonas Complementarias” para víctimas de violencia familiar en el distrito de Mollendo.

Fiorella Mattos, representante de U-Manos, explicó en su momento que la propuesta contempla la construcción de hogares, diseñados no solo para atender víctimas de la zona, sino también de otras localidades.

La iniciativa se sustenta en que esta acción podría reducir los casos de feminicidio a nivel regional y nacional. Explica que la construcción de estos ambientes debería ser priorizada por las autoridades locales y así reducir las muertes.

La urgencia del proyecto queda evidenciada en las cifras. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Centro de Emergencia (CEM) ha atendido 3902 casos en la región de Arequipa, de enero a marzo. Según el tipo de violencia, la psicológica es el caso más atendido, seguido por la física y sexual.