Dos alumnos de la Institución Educativa Secundaria Carlos Noriega del anexo de Mollehuaca resultaron gravemente heridos este jueves 14 de mayo luego de protagonizar un accidente de tránsito cuando se trasladaban en motocicleta rumbo a su centro de estudios en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

Según información preliminar, los menores impactaron contra una motocicleta, generando una fuerte colisión que dejó a ambos estudiantes con heridas de consideración.

Posteriormente, fueron auxiliados por el personal de Serenazgo y trasladados al centro de salud de Chala, pero dada la gravedad de sus lesiones, fueron derivados al hospital de Nasca.

SIN TRANSPORTE

El accidente puso en evidencia una problemática que afecta a las familias del distrito, pues ante la falta de transporte para que los escolares lleguen desde los anexos hasta el único colegio secundario de la zona, optan por motocicletas lineales.

El hecho generó preocupación entre pobladores y padres de familia, quienes exigen mayor atención a las necesidades de transporte escolar en la jurisdicción.