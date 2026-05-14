La Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad Provincial de Islay autorizó a la empresa “Olivos del Puerto Express S.R.L.” a prestar el servicio de transporte público de pasajeros con vehículos que exceden la antigüedad máxima permitida por ley.

Según el Informe N° 008-2025-2-0359-AOP, la gerencia mencionada emitió la Resolución Gerencial n.° 350-2025-MPI/GTTV de 19 de setiembre de 2025, mediante la cual habilitó a dicha empresa para operar en la ruta Población – Alto Inclán – Cesar Vallejo – Población por un periodo de 10 años.

Entre las unidades autorizadas figuran los vehículos con placas V1Q-732, de 1987, y V6B-844, de 1989, con una antigüedad de 38 y 36 años respectivamente, muy por encima del límite máximo de 15 años.

Lo más llamativo del caso es que el propio gerente de Transporte había advertido previamente, mediante Carta n.° 109-2025-MPI/GTTV de 5 de agosto de 2025, que ambos vehículos no calificaban según la normativa vigente. Sin embargo, semanas después, él mismo visó y suscribió la resolución que los autorizó, sin que las observaciones hubieran sido subsanadas conforme a la ley.

La empresa intentó justificar la situación presentando una declaración jurada comprometiéndose a renovar las unidades observadas en un plazo de 4 meses tras obtener el permiso, argumento que la Contraloría rechazó por carecer de sustento legal, ya que el procedimiento administrativo no contempla declaraciones juradas para ese fin.

Por ello, el órgano de control concluyó que los hechos afectan la calidad del servicio público y el correcto funcionamiento de la administración, al emitirse un acto administrativo que carece de validez.