Al menos la tercera parte de los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa tendrán la vista puesta en las Elecciones Regionales y Municipales 2026; a los 3 regidores que apuntan a llegar al Consejo Regional de Arequipa se le suman 2 concejales que figuran como precandidatas para su cargo actual en las elecciones primarias.

Como primera regidora de la lista inscrita por el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro está Mayra Sumari Laura, mientras que como integrante de la nómina de Perú Moderno se encuentra la regidora Diana Caracela Ramos.

Las regidoras no son las únicas autoridades electas en el 2022 que integran una nómina presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), también está el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz Pinto, inscrito como alcalde en la lista de Arequipa Avancemos, y en esta misma nómina figura el regidor de Socabaya, Edgar Juan Arapa Quispe, en el cargo de concejal.

En la fórmula inscrita por Ahora Nación están el alcalde de Santa Isabel de Siguas, Esmelin Agustín Pacheco Mena, y la regidora de Cayma, Carmen Rosa Paucar Merma, ambos inscritos como regidores.

A esta lista de autoridades en funciones se incluye a la regidora de Cerro Colorado, Karen Ursula Talavera Monrroy, inscrita como concejal en la nómina de Arequipa, Tradición y Futuro.