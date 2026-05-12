Elecciones Regionales: 14 autoridades en las listas de precandidatos al Gobierno Regional de Arequipa

A pocos días de los comicios primarios de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las listas de precandidatos para el Gobierno Regional de Arequipa figuran 14 autoridades que actualmente ocupan algún cargo de elección popular, la mitad de ellos son regidores.

Entre estos concejales figuran tres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Suárez Llerena, Cleopatra Chávez Menacho y Patricia Hidalgo Mamani, todos ellos de Ahora Nación y aparecen como precandidatos titulares al Consejo Regional de Arequipa (CRA).

Asimismo, se encuentra el teniente alcalde de Mariano Melgar, Reimer Montesinos Valdeiglesias, quien tiene un trámite pendiente ante el Jurado Nacional de Elecciones por una suspensión de 30 días tras ser detenido en marzo del 2025 por conducir en estado de ebriedad. El regidor es precandidato al CRA por Alianza Para el Progreso en condición de titular.

ACCESITARIOS

Entre la lista de regidores al Legislativo regional, pero en condición de accesitarios, se encuentran Paul Huerta Lozada (Renovación Popular) de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Ursula Toledo Bernal (Yo Arequipa) de la Municipalidad Distrital de Huaynacotas y Gusman Huacallo Tejada (Perú Primero) de la Municipalidad Provincial de Caylloma.

Cabe señalar que en el caso de Huerta Lozada, figura como accesitario de Bernabé Medina Minaya, hermano del congresista Esdras Medina.

ALCALDES Y CONSEJEROS

De otro lado, 2 burgomaestres aparecen en la lista para el Consejo Regional, uno de ellos el alcalde distrital de La Joya, Cristhian Cuadros Treviño (Arequipa Avancemos), y el otro se trata del alcalde distrital de Atico, Julio Candia Ramos (Alianza Para el Progreso).

También son 3 los consejeros regionales que van en la lista de precandidatos al cargo que ostentan actualmente, Antonio Llerena Salas (Arequipa Avancemos), Aaron Maldonado López (Yo Arequipa) y James Posso Sánchez (Salvemos al Perú), este último en calidad de accesitario.

CANDIDATOS A GOBERNDOR POR AREQUIPA

Por último, se tiene como precandidatos para el cargo de gobernador regional al consejero regional César Huamantuma Alarcón (Arequipa, Tradición y Futuro) y al congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular).

Esta cantidad podría variar al momento de la inscripción de candidatos, como plazo límite al 16 de junio, fecha para la cual ya se conocerán a los invitados por las organizaciones políticas.