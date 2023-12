Julián Zucchi manda advertencia a su futura novia: “No te enamores si no has madurado”

A pesar su separación, Julián Zucchi mantiene una buena relación con Yiddá Eslava tras el fin de su romance. En esta ocasión, el argentino compartió un mensaje para su futura novia en su cuenta de TikTok.

Como se recuerda, días atras los influencers fueron captados en el aeropuerto luego de realizar un viaje juntos, sin embargo, negaron alguna reconciliación.

Ahora, el actor decidió compartir en redes sociales un video donde se interpreta como un mensaje para su futura novia.

“ No te enamores de un padre soltero, no te enamores si no has madurado lo suficiente como para saber que él probablemente no tendrá mucho tiempo a solas para ti. No te enamores de él si no eres capaz de entender que él viene en combo, si estás acostumbrada a ser siempre la prioridad, mejor olvídate porque sus hijos siempre van a estar por encima de todos ”, se escucha al inicio del video.

“ Si eres una mujer celosa, posesiva por favor ni lo mires porque la comunicación con la madre de sus hijos será primordial y con lo que menos querrá lidiar será con un berrinche de una niña inmadura. Por favor no te enamores de un padre soltero, él ya sufrió, ya luchó, ya se levantó. Si no lo amarás de una forma completa, mejor no lo enamores ”, concluye el clip.