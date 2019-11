'Chica Badabun' muestra moretones en sus piernas tras su llegada a Lima (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Lizbeth Rodríguez, conocida como la 'Chica Badabun' en 'Exponiendo infieles' en YouTube, se encuentra en Lima por su participación en el evento internacional Entel Media Fest, que reúne a viodeoblogers internacionales.

Luego que Rodríguez reveló que grabaría en Lima un segmento par su programa que destapa infieles, la joven mexicana mostró los moretones en sus piernas que se hizo cuando ella caminaba a un evento cuando tenía en brazos a su hijo, según contó en un historia de Instagram.

"Resulta que el 2 de noviembre lleve a mi hijo a ver una obra...había una estructura de fierro. Entonces llevé al niño cargando y me tropezé. Me pegué, afortunadamente no me caí con la bendición pues sí habría estado grave", explicó en un primer momento.

"Pudo haber sido peor, no me caí todo bien. Esa fue la historia. Así que estoy esperando a que me atiendan", contó la youtuber azteca.

Además Lizbeth Rodríguez mostró también que fue al médico a que le hagan una ecografía, hasta el momento se desconoce el motivo.