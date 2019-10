Christian Cueva anuncia que tomará acciones legales contra expareja de Chris Soifer (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Christian Cueva no toleró que Jeicy Pérez, expareja de Chris Soifer, asegurara que mantuvo un romance con la exchica reality cuando su esposa estaba embarazada de su última hija y anunció que tomará acciones legales contra él.

Pese a que está concentrado en Argentina con la selección peruana para el partido amistoso que sostendrán contra Uruguay, el futbolista se comunicó con el programa “Mujeres Al Mando” para dar sus descargos.

El volante del Santos de Brasil indicó que decidió pronunciarse sobre el tema porque está afectando directamente a su familia. “Mi llamada es justamente por todas estas cosas que se están hablando, que me incomodan a mí, a mi familia”, dijo.

“Yo no tuve ninguna relación con la señorita, es una conocida para mí (…) La conocí por un amigo en común (…) Ella me escribió a mi Instagram para preguntarme cómo era México, me dijo que ella quería estudiar allá”, manifestó Cueva.

“El error fue mío (al contestarle) Realmente no debí hacerlo (…) Es muy delicado (lo que dijo Jeicy Pérez) y va a traer consecuencias. Yo a mi familia la voy a defender con todo lo que pueda y mi relación también (…) Por eso tengo que salir a aclarar estas cosas”, agregó.

“Si él (Jeicy) tiene alguna prueba tal como lo dijo, eso lo veré yo legalmente. Lo que él está diciendo es mentira (…) Eso (que le fue infiel a su esposa con Chris Soifer) va a tener que comprobarlo y lo vamos a arreglar en otro lado”, finalizó.

Como se recuerda, el nombre de Christian Cueva figuró en una de las preguntas que se le hicieron a Chris Soifer durante su participación en “El valor de la verdad”.

“¿Tuviste un affair con Christian Cueva?”, fue la pregunta que le formuló Beto Ortiz a la hermana de Michelle Soifer y que no pudo responder debido a que uno de sus acompañantes apretó el ‘botón rojo’.