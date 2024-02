Christian Cueva dio una entrevista exclusiva para ‘América Hoy’ y confesó que tuvo acercamientos con Chris Soifer y Rosángela Espinoza.

“Las malas decisiones que he tomado en mi vida como esta siempre las he hablado en cuatro paredes con mi esposa. De acá pueden salir una persona y otra hablar a decir mil cosas, pero yo realmente voy a decir lo que ha sucedido. Para mí, la mala decisión es haber conocido a otras personas de otro mundo que no es el mío... ”, inició diciendo el popular ‘Aladino’.

De acuerdo con lo que contó el futbolista, solo conoció a las modelos en una reunión, aunque reconoció que fue una falta de respeto para Pamela López.

“No tuve comunicación con nadie. Mi mala decisión de haberme peleado, creyendo que las peleas con mi esposa me llevaban a tomar esa decisión. Eran varias cosas, esas situaciones de que me iba muy bien en el fútbol. No es que toda la vida lo he hecho (...) Yo cometí error de conocer personas, y desde allí fallé a mi esposa (...) También es conocer ciertas personas, yo ya se lo conversé a Pamela. La persona que dice eso debe responder (...) Me equivoqué mucho, pero con la que cometí el error en escribirme más fue con Soifer. Tuve contacto por WhatsApp, era comunicación indebida, por eso pido perdón”, agregó.

Luego, al ser consultado por Rosángela Espinoza, el deportista aseguró que solo se reunió una vez con la ‘Chica Selfie’.

“ Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido ”, puntualizó.