Este jueves en ‘América Hoy’, Ethel Pozo decidió preguntarle a Christian Cueva por qué decidió brindar otra entrevista luego de que se pronunció en el programa de María Pía Copello.

El futbolista indicó que en la entrevista del 13 de febrero en ‘Manda Quien Mande’, no se le permitió contestar adecuadamente.

“ Primero que nada no debería estar en este tema de dar entrevista a un programa de espectáculos porque no es mi lugar (...) Quise hablar en otro programa, pero me sentí muy cortante conmigo, fue cortante ”, sostuvo Cueva.

Christian Cueva se quiebra EN VIVO al enviar mensaje a Pamela López y su familia

Christian Cueva estuvo en el programa ‘América Hoy’ para dar la cara sobre su romance clandestino con Pamela Franco, además, de sus vínculos con Chris Soifer y Rosángela Espinoza. El futbolista aseguró estar totalmente arrepentido de sus errores.

El popular ‘Aladino’ se quebró al final de la entrevista cuando le envió un mensaje a su esposa Pamela López y confesó que solo quiere concentrarse en su carrera en el futbol.

“Solamente decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo mucho, esta va a ser la última entrevista que doy en estos medios, ahora solo quiero regresar a lo mío, a recuperarme, a poder ser feliz con la pelota, eso es lo que me hace feliz, ella (Pamela López) y mi familia”, expresó Cueva.

“Mucha gente quiere verme destruido y eso no se lo voy a permitir a nadie. Dios los bendiga a todos”, añadió.