Luego de que Luciana Fuster denunciara por sus redes sociales que está siendo víctima de bullying mediático, el conductor de ‘América hoy’, Christian Domínguez se animó a aconsejar a la modelo en la última edición del programa matutino.

Durante el show se presentó las declaraciones de Luciana donde señaló estar cansada de la agresión y maltrato psicológico que padece a diario. “Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar”, dijo la joven, por lo que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ señaló:

“Esto va a sonar un poco fuerte, pero lo tengo que decir, estamos hablando de cosas irreales, estamos hablando de cosas que no van a cambiar por más que hagamos 30 programas como este, hablando del bullying y que la gente cambie, no lo van a hacer. Esto es así de simple, si decidiste ser artista hoy en este país. Vas a tener gente encima todo el tiempo, si te importa lo que diga la gente, dedícate a otra cosa, ¿por qué? Porque no vas a poder con esto”, dijo Christian Domínguez.

“La única forma que salgas adelante, te tiene que importar tres pepinos porque nadie te va a poner un plato de comida en tu casa, nadie te va a poner lo que tú necesita en tu casa, solamente tú (lo puedes hacer). Si consideras que tienes la fuerza para estar en este medio tan complicado que te resbale Lucianita, sé feliz y haz lo que tengas que hacer”, aseguró el cantante.

Por su parte, Ethel Pozo coincidió con lo expresado por su compañero de conducción y agregó: “Tiene que saber que esto no va a parar, el bullying no porque no lo aceptamos, pero la crítica de espectáculos siempre va a existir”.

VIDEO RECOMENDADO

Veronica Linares contó sobre su aparatosa caída

Veronica Linares con el brazo enyesado.