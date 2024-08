Los conductores de América Hoy se sumergieron este viernes en la historia detrás del conflicto entre Christian Cueva y Pamela López.

Tras analizar los eventos de meses anteriores, llegaron a la raíz de la controversia, señalando a Christian Domínguez como el posible origen del problema.

“La televisión no estaba preparada para que de Christian Domínguez, con Mary Moncada y Alexa Samamé, llegáramos hasta Melissa Klug. Ya prácticamente tienen todos el mismo ADN”, expresó Janet Barboza.

Luego continuó con: “todo esto arranca con Christian Domínguez y sus ampays, mientras tenía una relación con Pamela Franco. Ahí aparece Pamela López, quien le encontró el Yape a Cueva con Pamela Franco”.

Ethel Pozo también se unió a esta conversación y afirmó que Christian Domínguez es el creador del “infielverso”.

“He leído, que Christian ha desatado el infielverso, te estoy diciendo lo que la gente dice. Todavía puede ser la Joven Sensación”, expresó entre risas Ethel.

Tomás Angulo a Magaly tras desacuerdo sobre el caso de Pamela López y Cueva: “tengo un diploma; tú no”

En la última edición de su programa, Magaly Medina recibió al doctor Tomás Angulo tras la denuncia por agresión de Pamela López a Christian Cueva.

Durante la entrevista, lo que parecía una conversación entre amigos tomó un giro inesperado. Medina y Angulo protagonizaron un tenso enfrentamiento relacionado con López. El especialista insinuó que la denuncia podría estar motivada por intereses materiales, además de describir a López como una mujer “no tan sumisa” por haber grabado a Cueva durante un episodio de agresión.

“No seas gracioso Tomás, no pareces psicólogo, ya pareces un macho defensor de jugadores de fútbol, no puedo creer que tú un psicólogo esté diciendo ‘mira, cómo se ha envalentonado y lo ha grabado’, saluda que por fin la mujer tuvo el valor de grabarlo (...) hay que celebrar que después de 13 años que la agarraron a patadas, que le pusieron los cachos, que la humillaron, haya tenido la valentía de decir ‘ya no más’”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “eres un psicólogo con la mentalidad de macho bruto, eres un Cueva, con tu mentalidad de Cueva”.

Ante estos comentarios, Tomás Angulo le respondió a Magaly llamándola feminazi.

“Yo me voy a callar (...) es mi opinión como especialista, si no la respetas, para qué me invitaste (...) es mi opinión científica, yo fui a la universidad, a mí me dieron el diploma, a ti no, respeta ese rango, respeta la experiencia“, contestó indignado el Dr. Angulo.

Para finalizar la entrevista, Magaly Medina consideró que por hombres como Tomás Angulo hay golpeadores fuera de las cárceles.