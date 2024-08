Luego que Pamela López sacó a la luz que su esposo Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán se pronunció a través de sus redes sociales, donde negó que haya tenido una relación con Christian Cueva.

Como se sabe, Pamela López reveló en una entrevista con Magaly Medina, que le encontró mensajes de texto “subidos de tono” entre Christian Cueva y Melissa Klug. Indicó que la infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella (Melissa Klug)que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella” , dijo Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, indicó.

Tras ello, Melissa Klug publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, lamentando el uso de su nombre, en un tema en el que debería primar la lucha contra la violencia intrafamiliar.

“Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica que se ejerce en el entorno intrafamiliar contra la mujer y los menores de edad, pero se desvió hacia otro lado”, se lee.

En el comunicado señaló que “es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva”. “En su momento tuve la oportunidad de aclarar ese tema con la persona involucrada”, aseguró la ‘Blanca de Chucuito’.

No obstante, Melissa Klug aceptó que coincidió con Christian Cueva en eventos sociales, pero en compañía de otros amigos y familiares.

La expareja de Jefferson Farfán exigió al futbolista que desmienta que haya existido una relación entre ambos. “Le exijo al señor Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado de una simple amistad, amistad que terminó el mismo día que la señora malinterpretó y entendió lo que quiso entender a pesar de mis continuas aclaraciones”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: