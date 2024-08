Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella” , expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’” , mencionó en entrevista.

Pamela López sufre fuerte ataque de llanto tras revelar agresiones de Christian Cueva

Pamela López sacudió el mundo de la farándula al hacer pública una denuncia en contra de Christian Cueva, acusándolo de agresión. La esposa del futbolista rompió su silencio durante una entrevista en “América Hoy” y posteriormente ofreció una conferencia de prensa donde presentó pruebas que respaldan sus declaraciones.

En las imágenes capturadas tras bambalinas, se puede ver cómo Pamela, después de finalizar la conexión con el programa de Ethel Pozo, se quiebra emocionalmente y comienza a llorar sin consuelo.

Oswaldo Arteaga, reportero del programa, la abrazó en un intento de reconfortarla, mientras ella sufría un fuerte ataque de llanto debido al impacto de la situación.

Dictan medidas de protección para Pamela López tras denuncia contra Christian Cueva

El Octavo Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso las medidas de protección preventivas y de rehabilitación a favor de Pamela López Solórzano, esposa de Christian Cueva, quien denunció por violencia física y psicológica al futbolista nacional.

Esta medida fue dispuesta por la juez del Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima.

“La prohibición por parte de Christian Cueva Bravo, de todo tipo de actos que impliquen violencia familiar y demás formas de agresiones psicológicas, insultos, humillaciones, tildaciones entre otros agravios que menoscaben la integridad física, psíquica y emocional, ya sea en la esfera pública o privada, respetando la integridad física y psicológica de la parte agraviada Maira Pamela López Solórzano y sus menores hijos de 10, 6 y 5; bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial”, se lee en el documento.

Como se conoce, Pamela López denunció en el programa “América Hoy” que fue víctima de dos episodios violentos por parte del volante nacional, que jugó el Mundial de Rusia 2018.

El Juzgado de Familia de Lima también dispuso que “Christian Cueva Bravo, se someta a una terapia psicológica obligatoria, en el Centro de Salud Estatal más cercano a su domicilio, para cuyo efecto se remitirá el oficio respectivo adjunto a la notificación de la presente resolución, sin perjuicio puede la parte imprimir el presente oficio desde la página del Poder Judicial, para su presentación y diligenciamiento, debiendo reportar el juzgado el cargo de recepción en el plazo de cinco días, así como el resultado de la terapia recibida a su culminación”.

Cabe mencionar que, la evaluación seguida de una terapia psicológica individual con la que deberá beneficiarse la parte agraviada y sus menores hijos.

También el juzgado dispuso que Christian Cueva tiene prohibido acercarse a su esposa.

“Prohibir el acercamiento o proximidad de Christian Cueva Bravo hacia la señora Pamela López Solórzano; hasta por una distancia de 300 metros, en caso de incumplir, el denunciado será detenido inmediatamente por la comisaría más cercana, hasta por 24 horas, sin perjuicio de que se comunique al Juzgado para ser denunciado por delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 368° del Código Penal”, se lee en el documento emitido por la Corte Superior de Justicia de Lima.

También se indica que “la prohibición de todo tipo de comunicación violenta, mediante palabra, llamadas telefónicas, redes sociales, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp directa o indirectamente a la presunta agraviada Pamela López por parte del denunciado Christian Cueva”.

Además, el juzgado dispuso instalar el aplicativo Botón de Pánico en el celular de Pamela López, que tiene la finalidad la comunicación inmediata frente al acercamiento del denunciado.

“Habiéndose dispuesto la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima Pamela López, resulta idónea, previo consentimiento, la aplicación del instrumento denominado Botón del Pánico, aplicativo que se instala en el celular de la presunta víctima por el Área de Informática de este Corte”, señalaron.