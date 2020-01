El cantante de cumbia Christian Domínguez se mostró fastidiado e indignado porque hasta la actualidad Isabel Acevedo, su expareja, no le ha devuelto la camioneta que puso a su nombre.

“Es una tristeza hablar del tema, algo tan desagradable, pero no tengo por qué mentirles, no ha pasado nada, aún no firma. (El proceso) es tan simple como decir, se firma, va a mi nombre y se acabó, pero parece que hay intereses de por medio”, sostuvo el actor al programa “Válgame”.

El líder de “Orquesta Internacional” sostiene que la popular “Chabelita” le está pidiendo dinero para transferir el vehículo. “Me está pidiendo un dinero por la transferencia y eso no va a pasar”, comentó.

La expareja de Karla Tarazona señaló que solo le corresponde pagar la documentación del traspaso del vehículo y enfatizó que no tiene pensado “dar un centavo más”.

“No tengo por qué dar un centavo más, así de claro. Aparentemente, quieren que haga más pagos y eso no va a ocurrir. La transferencia se va a dar sí o sí, la pregunta es cuándo la hará, es imposible que se quede con el vehículo, es absurdo que demore tanto”, recalcó Christian Domínguez.