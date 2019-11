Christian Domínguez: "Pamela Franco me quita el sueño" (VIDEO)

Christian Domínguez estuvo en el programa 'En boca de todos' y contó varios detalles de su relación con la cantante Pamela Franco.

El cumbiambero ya no oculta su amor por la integrante de "Alma Bella" y no tuvo reparos en admitir que Pamela le quita el sueño.

"(Pamela) Me recontraquita el sueño (…) Me levanta para ir a entrenar, párate ya (risas), me recontraquita el sueño", dijo Christian Domínguez tratando de bromear con el tema.

Asimismo, al ser consultado por un supuesto cofre de oro que le habría regalado a Pamela Franco, la expareja de Isabel Acevedo negó que eso sea cierto.