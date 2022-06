El conductor del programa matutino ‘América hoy’, Christian Domínguez, defendió a Yahaira Plasencia de las críticas que surgieron por su tema ‘La cantante’ interpretado en el pasado por el gran Héctor Lavoe.

Además, la periodista Magaly Medina, en su último programa, también criticó a la cantante por su participación en los premios ‘Heat 2022′ donde dijo que solo hizo ‘playback’ y también sobre su desenvolvimiento en un festival de salsa en Colombia.

“Yahaira Plasencia se fue a un festival de salsa en Colombia, fue una de las teloneras, desconocidas, que no alborotó para nada al público salsero de Bogotá, que esperaba a los grandes y fuertes de la salsa que se presentaron”, criticó la ‘Urraca’.

“Ese día sí cantó en vivo, pero como ella ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella si canta no baila, y si baila, no canta. Entonces, como quería impresionar a este pública o seguramente uno de los requisitos de este festival de salsa era que los cantantes canten en vivo, y cantó, pero solamente caminaba por el escenario, daba vueltas, pero no bailaba”, agregó la periodista.

Christian saca cara por Yahaira

Ante estas declaraciones, Christian Domínguez aseguró que no le gusta la gente mezquina que critica y no dice la verdad.

“Me molesta la mezquindad. La gente mala onda, es terrible. Lo que está haciendo (Yahaira) es algo que no lo hace cualquier persona. Igual pasó con Leslie Shaw, en vez de apoyarla y alegrarse por el tema (la criticaron). Perfecto que seas crítico, pero tienes que decir la verdad, eso no lo ha logrado nadie”, señaló fastidiado

“También estaba Álvaro Rod, pero como no es tan mediático todavía, no lo tocan, pero no deben tocarlo tampoco. Deberíamos aplaudir lo que hace nuestro Perú, nuestro artista nacional no ser tan, mejor no digo más por qué voy a insultar a la gente... Nuestra realidad es así, y qué hacemos Yaha, ¡pa’ adelante!”, agregó el cantante.

Por su parte, Ethel Pozo se sumó a las declaraciones de Domínguez y señaló: “Pero no todos somos iguales, hay programas que sí enaltecemos el trabajo que hacemos los peruanos. Aquí estamos ‘América hoy’”.

