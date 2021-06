Christian Domínguez sorprendió a sus compañeras de conducción de “América Hoy” al reconocer −por primera vez− en televisión nacional que fue infiel a sus exparejas.

El comentario del cantante vino después de Lizbeth Cueva, psicóloga invitada al espacio televisivo, le preguntara tanto a Edson Dávila y Christian Domínguez sobre si habían sido infieles en sus relaciones pasadas.

El popular ‘Giselo’ admitió que le falló a una de sus exparejas, pero cuando era más joven. “La verdad que eso fue hace 5 años. Ahora tengo mi pareja, soy una persona adulta y pienso distinto”, expresó el animador.

“¿Christian, tú podrías decir a las cámaras que fuiste infiel?”, interrogó la especialista al cantante de cumbia.

“Por supuesto. Yo he hecho mea culpa, un montón, yo siempre he aclarado que yo me he equivocado mucho. Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, respondió inmediatamente la pareja de Pamela Franco.

Christian aclaró que se ha disculpado por interno con sus exparejas por haberles fallado. “Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que yo, por ser público, haga el mea culpa en cámaras y eso sí que no, el mea culpa es interno y yo le digo a la persona, no tengo por qué decirlo en cámaras, esa es la diferencia, pero siempre lo he dicho, me he equivocado mucho”, añadió.

“El decirlo en cámaras ayuda mucho a que otras personas puedan reconocer porque tú eres un referente para los demás”, acotó Lizbeth Cueva.

