Christian Domínguez responde por nuevo video donde aparece con una mujer dentro de su auto (VIDEO)

A pocos días de difundirse un ‘ampay’ en el que aparece dándole un beso a la cantante Pamela Franco, Christian Domínguez volvió a ser captado con una mujer que fue vista ingresando a su camioneta la madrugada del último miércoles.

El video que fue presentado por el programa 'Mujeres al mando' muestra a la mujer subiendo sola al vehículo del cumbiambero y aproximadamente 20 minutos después aparece Christian Domínguez para abordar su carro y partir con rumbo desconocido tras haber estado en una conocida discoteca de Barranco.

Tras ver las imágenes difundidas, el propio cantante de cumbia que se encontraba en el set como invitado, negó que se tratase de su compañera Pamela Franco y aclaró que la joven es la "saliente" de un trabajador suyo.

“Yo salí en esa oportunidad con un trabajador mío, ella es la saliente de él. Lo que no se ve es que ella abre atrás (sube atrás). Luego cuando me aborda la cámara yo estoy comiendo, yo me compré un pancito y me vengo comiendo. Ella se mandó primero porque nosotros nos quedamos comiendo. (Subo) y de ahí me doy la vuelta, paso por la puerta principal (de la discoteca), recojo a mi coordinador que se sienta adelante y nos hemos retirado”, explicó Christian Domínguez sobre el video.