Mario Hart, esposo de Korina Rivadeneira, exigió que se aplique “todo el peso de la ley” al responsable de los tocamientos indebidos hacia la actriz durante una presentación del espectáculo “Dioses del Circo: Virtuoso”.

La denuncia fue presentada por la actriz, quien estuvo cerca de dos horas en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, donde brindó su declaración ante las autoridades.

Al salir de la dependencia policial, Hart ofreció unas breves declaraciones a los medios, instando a las personas que hayan pasado por situaciones similares a que no duden en presentar su denuncia.

“ No puedo declarar, pero simplemente motivar no solamente a las mujeres, sino a cualquier persona en general, que, si son vulnerados de esta manera, denuncien, que no se queden callados. No solamente chicas que han sido vulneradas en el circo, en general ”, expresó.

Además, el piloto de autos confía que las autoridades sancionen al responsable por lo cometido.

“ Creo que las autoridades están haciendo lo correcto, y ojalá sea así siempre. Espero que le caiga el peso de la ley, como debe ser ”, sostuvo.

Cabe mencionar que las investigaciones estarán a cargo del Ministerio Público.