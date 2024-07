Christian Domínguez se pronunció sobre el escándalo en el cumpleaños de Pamela Franco, donde el futbolista Christian Cueva también habría estado presente y que terminó en una balacera, según “Amor y Fuego”.

En declaraciones a Amor y Fuego, Domínguez se negó a comentar sobre la fiesta. Además, expresó que, si existe una relación sentimental entre Pamela Franco y Christian Cueva, espera que les vaya bien.

“Que le vaya bien, porque el beneficio para ser para mi hija. Yo no opino nada, ni opinaría nada, nunca sobre lo que ella pueda hacer con su vida porque no me corresponde. No tendría por qué molestarme, al final, cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca” , expresó Christian Domínguez

Rodrigo González revela que Pamela Franco habría sido separada de Consume Perú tras escándalo en su cumpleaños

En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González comentó que Pamela Franco habría sido separada de Consume Perú, espacio que conducía los sábados, debido al escándalo que se originó en su cumpleaños.

“Noticia de última hora, me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece y los productores le informaron que después del escándalo quedó fuera del show”, explicó Rodrigo González.

Luego continuó con: “se quedó sin empleo, le está pasando factura este comportamiento”.

¿Christian Cueva estuvo en la fiesta de Pamela Franco?

Amor y Fuego mostró imágenes del auto de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco, el cual se realizó el último lunes 1 de julio.

Luego de unos días, Cueva lanzó un comunicado donde informa que está separado de su esposa Pamela López desde “hace varios meses”.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa, de común acuerdo y sin compartir hogar”, sostuvo.