El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ y co-animador de América hoy, Christian Domínguez volvió al set del programa para felicidad de sus seguidores. Más alegre que nunca se presentó al inicio del show televisivo.

Ante su presencia, la conductora Janet Barboza se incomodó debido a que minutos antes de su ingreso aseguró que fue ella quien suspendió al cantante tras una discusión que tuvieron debido a las críticas que expresó Barboza sobre la participación de Pamela Franco en ‘El Artista del Año’.

“Buenos días Christian Domínguez, nosotros queremos que vuelas, pero la señora Janet Barboza, no”, dijo Ethel Pozo al ver ingresar al intérprete de ‘Tic tic tac’.

“Yo estaba preocupado porque vi las noticias, incluso me llamaron y me dijeron: ‘Estás suspendido’. Pero si el gerente, al igual que la producción, los de switcher, me aplaudían y me decían maestro, por fin eres la voz del pueblo y me di cuenta de que todo fue una broma”, dijo Christian Domínguez, quien pese a todo señaló que Janet Barboza se veía guapa.

La presencia de Domínguez en el programa incomodó a Janet Barboza quien se quejó: “A mí el productor me dijo que una semana iba a esta suspendido y no sé qué hace acá”.

Para aumentar la incomodidad de Barbosa llegó al set Josimar Fidel, de quien la animadora de eventos señaló que debería ser sentenciado en ‘El artista del Año’.