Christian Domínguez sorprendió este martes a sus compañeros de “América Hoy” luego que revelara que le regaló un departamento a su pareja y madre de su hija, la cantante Pamela Franco.

“Christian, cuál es el regalo más caro que has dado, cuándo rompiste el chanchito. Me dijeron por ahí que habías regalado un departamento”, preguntó Janet Barboza al cantante de cumbia.

Ante la consulta, el líder de “Gran Orquesta Internacional” respondió: “Sí, sí, es verdad. A mi señora. Ella me permite vivir con ella porque se lo regalé. Ella me dijo vive conmigo”.

La terapeuta Lizbeth Cueva, quien estuvo como invitada en el set, aplaudió que Domínguez haya comprado el departamento a Pamela. “En ese caso no solo ha regalado el departamento a su pareja, sino también a su hija y eso me parece valido”, puntualizó.

“Al margen que, si tenemos que terminar por cualquier motivo, yo me voy con una mochila. Así no tenga la culpa, me voy. Esto también es para mi hija, para ellos. El departamento está a nombre de Pamela”, respondió inmediatamente Christian.

Sin embargo, la terapeuta precisó que Domínguez tendría que regalar una casa a cada uno de sus hijos: “Bueno, tendrías que regalar una casa para cada hijo en todo caso”.

El colaborador de “América Hoy” señaló que si en el pasado hubiera tenido la posibilidad de hacerlo lo hubiera hecho sin pensarlo.

“Lo que pasa es que si en su momento hubiera tenido la posibilidad también lo hubiera hecho. Por ejemplo, cuando se terminaba la relación, yo me iba con lo que tenía. No es que un mueble es mío, una cama es mía, no, no”, explicó.

