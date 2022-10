Christian Yaipén, líder de “Grupo 5″, fue captado cuando se maquillaba previo a salir al escenario para encontrarse con su público. Las imágenes fueron grabadas y viralizadas por Pedro Loli, también integrante de la agrupación musical de cumbia.

En las imágenes, Christian aparece dentro de un bus y con una brocha se esparce el polvo compacto con mucha destreza por todo su rostro. “Maquíllate, maquíllate, esto es el comienzo muajaja”, fue el mensaje con el que acompañó el clip Loli.

De inmediato el video se convirtió en viral y registra más de 2 millones de reproducciones en TikTok. Los seguidores de la agrupación se han quedado sorprendidos y han resaltado la destreza del cantante para maquillarse por su propia cuenta.

Otros destacaron que Christian Yaipén es uno de los artistas que luce más pulcro en los escenarios y eso se debe a su preparación previo a sus shows. Además, también aplaudieron al líder de “Grupo 5″ por normalizar el hecho de que los varones también se maquillan.

“Maneja mejor la brocha que yo”, “Ni yo uso brocha”, “Hasta él sabe usar mejor la brocha y yo no sé maquillarme”, “Recién se enteran de que los músicos también nos maquillamos”, “Es por las luces de los escenarios creo, la mayoría de los músicos lo hacen para no traspirar mucho su rostro”, “Me encanta que sea un varón superado que toma con normalidad ponerse algo de maquillaje, me encanta”, “Me encanta como hemos evolucionado, hombres y mujeres preocupado por estar bellos y nadie se escandaliza, vamos por buen camino”, son algunos de los comentarios que hay en la red social.

