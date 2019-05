Clara Seminara encara a Lucy Cabrera: "¿'Yuca' no te tiró una cachetada?" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego que Lucy Cabrera contara su versión de cómo fue el 'palmazo' que le dio 'Yuca' a Clara Seminara, la actriz cómica no dudó en llamar en vivo al programa de Carlos Cacho para desmentir a su excompañera.

Clara Seminara encaró a Lucy Cabrera recordándole que ella le había contado de una cachetada que le habría lanzado el popular 'Yuca'.

"En el momento que dices que tú lo molestas y que él se queda tranquilo y que no hace nada, tú sabes perfectamente que eso no es así. Lucy, ¿Yuca no te tiró una cachetada una vez en una grabación?", le increpó Clara Seminara a Lucy Cabrera.

"Ordenémonos. El año pasado, no, nunca. Lo que yo les conté fue hace 25 años", contestó la también abogada ante el asombro de Carlos Cacho. Sin embargo, Clara Seminara volvió a preguntarle: "Lucy, ¿no te tiró una cachetada 'Yuca'?".

"Es que la experiencia que tú vivas conmigo no tiene nada que ver con lo que tú vivas con otra persona. Nada tiene que ver ese tema con el de Clarita (...) Era la conferencia de prensa de Yesabella y yo estaba fastidiando a 'Yuca' porque yo jugaba y bromeaba así, y uno de los periodistas dijo, porque yo lloraba, en el diario 'El tío' y Magaly lo dijo (la cachetada) en su programa en la noche. Yo no lo aclaré porque yo me empecé a reír y me divertía de esa forma, es mi forma de ser", intentó explicar Lucy Cabrera mientras que el conductor continuó atónito por su respuesta.